Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da ekipler teyyakuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek.

İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışına saatler kala hazırlıklarını tamamlayan Büyükçekmece Belediyesi Karla Mücadele Timleri ilçenin 24 mahallesinde görev yapacak. 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışının yaşam koşullarını olumsuz etkilememesi için 24 saat esasına göreve hizmet verecek olan kar timleri vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri de anında karşılayacak.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçe, greyder, kamyon, ambulans ve yüzlerce personeliyle 24 saat teyakkuzda olacak. Kar Timleri ilçenin ana caddeleri, giriş yolları, sokakları ve bulvarlarında hizmet verecek, vatandaşların zor durumda kalması gibi durumlarda ise anında müdahale edecek.

Ayrıca sokak hayvanları için de mama servisi ve sağlık hizmetleri aksatılmadan sürdürülecek. Acil durumlar vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi'nin telefonu arayarak yardım talebinde bulunabilecekler.

(İHA)

