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  4. İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı! Vali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı! Vali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması

16.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı! Vali Yerlikaya'dan kar tatili açıklaması

İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiği, bu nedenle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır." dedi.

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