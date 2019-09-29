İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'na cevap

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak toplantıya katılmasının görevi ve sorumluluğu olduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun "toplantıya davet edilmedim" şeklindeki beyanlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun yapılan bir toplantıya katıldığı hatırlatılarak, "Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır." denildi.

İstanbul'da 26 Eylül 2019 saat 13.59'da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldığı ve bu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı hatırlatıldı. Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, 27 Eylül sabah saat 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: