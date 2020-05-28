İstanbul Valisi açıkladı! İşte cuma namazı kılınabilecek camiler

İstanbul’da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği, bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu, Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde cuma namazı kılınabilecek.

Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağına buradan ulaşabilirsiniz.

29 Mayıs Cuma günü

Özlem ve hasret bitiyor.



İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.



Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız.



Allah kabul etsin.https://t.co/N1zsIefmvV… pic.twitter.com/6o8R7rj40s — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2020

Kaynak: İHA

