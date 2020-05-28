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  4. İstanbul Valisi açıkladı! İşte cuma namazı kılınabilecek camiler

İstanbul Valisi açıkladı! İşte cuma namazı kılınabilecek camiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın cuma namazı kılınabilecek camileri, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

İstanbul Valisi açıkladı! İşte cuma namazı kılınabilecek camiler

İstanbul’da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği, bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu, Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde cuma namazı kılınabilecek.

Öte yandan hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İHA

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