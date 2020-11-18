İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy'deki Yeşilköy Çarşamba Pazarı'nda inceleme yaptı.

İnceleme sonrası kısa bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Maskeyi kurallara uygun takalım, mesafeye dikkat edelim, yeni kurallara uyalım ki daha ileri gidecek kısıtlama tedbirleri istemiyorsak. Rakamları en minimum hale getirmeyi başardık, yine yaparız. Can alma diyoruz, sokağa çıkma, çıkmak zorundaysan maskeyle mesafeyle kurallara uy. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz. Kurallara uymayanları ikaz edersek buradan çıkarız. 21 Ağustos bu yana 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız dün. 21 milyon ceza yazmışız, bunun çoğu sigara yasağından dolayı."



