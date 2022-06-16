İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hastane Sınıfı’nın mezuniyet ve karne sevincine ortak oldu

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet ve karne törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Osman Hakan Gündüz, gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin koro dinletisi ile başlayan törende, Vali Yerlikaya ve Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Gündüz katılımcılara hitaben birer konuşma yaptılar.

'TÖRENE KATILMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Çocukların mezuniyet sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Yerlikaya, “Bugün karne ve mezuniyet ile ilgili İstanbul’umuzun en anlamlı mezuniyet törenine katılmaktan gurur duyuyorum. İstanbul’da yarın tüm haberlerde karne sevinci yaşanacak. Tüm eğitimcileri, öğrencileri ve aileleri tebrik ediyorum.” dedi.

Vali Yerlikaya, “2017 yılından itibaren toplam 14 hastanede ‘Öğretmenim Elimden Tut Projesi’ kapsamında 1019 yavrumuza hastanelerimizde eğitim verildi. Evlerimizde de tedavi süreci devam eden okula gelemeyen ilkokul, ortaokul ve liseli yavrularımız var. Onları da eğitim, öğretim hayatlarından, arkadaşlarından geride bırakmıyoruz ve evlerine gidiyoruz. Birebir onlarla ilgileniyoruz. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Yavrularımızın mezuniyet sevinçlerini gördüğümüz gibi iyileştikleri günleri görmeyi de Allah bizlere nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA 'HASTANE SINIFI' MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLİYORUZ'

Başhekim Gündüz, “Mezuniyet töreni ile çocukların heyecanını paylaşıyoruz. Hastane Sınıfı ilk mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde birçok bölümde uzun süreli tedavi gören kronik hastalığı olan 11 ilkokul, 11 ortaokul ve 9 lise öğrencimiz karnelerini alıyor. Ayrıca bugün 8 öğrencimiz de diplomalarını alarak mezun oluyor. Türkiye’de ilk defa ‘Hastane Sınıfı’ mezuniyet töreni düzenliyoruz. Bizim için anlamı büyük olan törenin temelinde değerli velilerimizin büyük fedakârlığı yatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Başhekim Gündüz, Eğitim-Öğretim yılı boyunca öğrencilere destek olan öğretme ve velilere teşekkürlerini sunarak sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere karnelerinin ve hediyeleri takdim edildi. Mezun olan öğrencilerin keplerini atmasıyla tören sona erdi.

#Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Hastane Sınıfı'nda çok özel bir mezuniyet ve karne törenine katıldık; 8 yavrumuza diplomalarını verdik.



✅14 hastanemizde

✅1019 yavrumuz eğitim görüyor.



Öğrencilerimize şifa diliyor, her birini tebrik ediyorum????



Sizleri çok seviyorum❤️ pic.twitter.com/kQFRxtJM3r — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2022



