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İstanbul Valisi artan ekmek fiyatlarına tepki gösterdi! “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya satılıyor"

30.11.2023 20:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve resmi kurumların il ve ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 lira olduğunu vurgulayan Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi artan ekmek fiyatlarına tepki gösterdi! “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya satılıyor"

Resmi kurumların il ve ilçe müdürleri, ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da artan ekmek fiyatlarına tepki gösterdi. İl genelinde bazı bölgelerde 10 liradan satılan ekmekle ilgili açıklama yapan Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" dedi.

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İSTANBUL'UN ORTAK SORUNU: SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI

Toplantıyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Valisi Gül başkanlığındaki toplantıya ilçe belediye başkanları ve il müdürleri katıldı. Katılımcılar, ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin de görüşlerini dile getirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki (AFAD) toplantıya; Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, İlçe Belediye Başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Sunum yapan Belediye Başkanları birçok sorunu dile getirirken, ortak sorun hanesinde ise sahipsiz sokak hayvanları yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Sokak hayvanları konusundaki en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi. Kısırlaştırmanın en kesin çözüm olduğunu söyleyen Gül, hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da mevcut sorunu dizginleme noktasında sonuç verebileceğini belirtti. İstanbul'da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili tüm çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını" vurguladı.

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KİMSE KAFASINA GÖRE EKMEK SATIŞ FİYATI BELİRLEYEMEZ

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, "Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada İstanbul'daki ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe de değindi. İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 TL olduğunu vurgulayan Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" denildi.

(DHA)

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