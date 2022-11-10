İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı! '10 Kasım'a özel video

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla tüm Türkiye'de törenler düzenlendi. İlk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu.

10 KASIM ÖZEL VİDEO

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medyadan 10 Kasım'a özel olarak hazırlanan bir videoyu paylaştı. Yerlikaya paylaşımında "Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal #Atatürk’ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum????????#10Kasım???? pic.twitter.com/m9CuPJs3yb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2022



