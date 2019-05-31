İstanbul Valisinden bayram mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yakınları ziyaret etmek için yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yaparak, "Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen sevdiklerinize gecikmeyin. Kazasız belasız, sevinçli ve huzurlu yolculuklar hepimizi mutlu edecektir." dedi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı mesajı paylaşıldı.

Buna göre, ramazanın ardından kutlu bir bayrama daha kavuşulduğunu ifade eden Yerlikaya, herkesin bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Büyüklerin ellerinden öpmek, küçükleri sevindirmek, küsleri barıştırmak, hastaları ziyaret etmek, kimsesizlerin yanında olmak, yoksullara kol kanat germek. Hepsi bayramlarda tazelediğimiz bizi biz yapan değerlerimiz, geleneklerimiz. Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız.

Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum."