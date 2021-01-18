İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdrülüğü tarafından 18 Ocak hava durumu raporu yayınlandı. Son üç gündür devam eden Ankara ve İstanbul'da da etkili olan kar yağışının bugün de etkili olup olmayacağını merak edip araştıranlar "Bugün İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "Bugün hava durumu nasıl?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Ocak hava durumu raporu...

Hava durumu 18 Ocak raporuna göre bugün; Marmara Bölgesi'nin doğusu, İç Anadolu Bölgesi'nin Kuzey Batısı ve Batı Karadeniz bölgelerinde bugün kar yağışı etkili olacak. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gün içerisinde sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİN ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.