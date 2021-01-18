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İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

18.01.2021 08:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Hava durumu raporu son dakika olarak yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde zaman zaman kar yağışı etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde ise yağmurun etkili olması bekleniyor. Öte yandan vatandaşlar da "Bugün İstanbul'a kar yağacak mı?, Ankara'da kar yağışı var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Ocak güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdrülüğü tarafından 18 Ocak hava durumu raporu yayınlandı. Son üç gündür devam eden Ankara ve İstanbul'da da etkili olan kar yağışının bugün de etkili olup olmayacağını merak edip araştıranlar "Bugün İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "Bugün hava durumu nasıl?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Ocak hava durumu raporu...

Hava durumu 18 Ocak raporuna göre bugün; Marmara Bölgesi'nin doğusu, İç Anadolu Bölgesi'nin Kuzey Batısı ve Batı Karadeniz bölgelerinde bugün kar yağışı etkili olacak. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gün içerisinde sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİN ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

BAZI İLLERİMİZE AİT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

EDİRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -9°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı


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