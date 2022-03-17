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  4. İstanbul ve Giresun'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul ve Giresun'da yarın okullar tatil mi edildi?

İstanbul ve Giresun'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul ve Giresun'da yarın okullar tatil mi edildi?

17.03.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları yurdun belirli bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul ve Giresun'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar, tatil haberi için gözlerini valiliklere çevirdi. Bilindiği üzere kar tatili haberleri valilikler tarafından açıklanıyor. Peki İstanbul ve Giresun'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul ve Giresun'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul ve Giresun'da yarın okullar tatil mi edildi?

İstanbul ve Giresun'da soğuk hava nedeniyle zor anlar meydana geldi. Peki İstanbul ve Giresun'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul ve Giresun'da yarın okul var mı yok mu? İstanbul ve Giresun Valiliği konuyla alakalı merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 18 Mart'ta okulların tatil olacağını açıkladı.

İstanbul ve Giresun'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul ve Giresun'da yarın okullar tatil mi edildi?

GİRESUN'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı duyuruldu.

Toplantıda alınan karar şu ifadelerle açıklandı: "Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." Ayrıca il genelinde engelli ve hamile personelleri de yarın izinli sayılacak.

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Giresun İstanbul

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