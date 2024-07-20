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  4. İstanbul ve Londra’nın zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı

İstanbul ve Londra’nın zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
20.07.2024 16:11
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Türkiye’de enflasyonla mücadelede zamlardan en çok etkilenen market fiyatları oluyor. Ayda üç veya dört defa değişen market fiyatlarına vatandaş yetişemiyor. Günümüz şartlarında asgari ücretlinin, mutfaklardaki 20 temel ürünü baz alınarak İstanbul ile Londra’daki zincir marketin fiyatları karşılaştırıldı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, ortaya çıkan sonucu sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul ve Londra’nın zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından x üzerinden yaptığı paylaşımda, mutfaklarda bulunan 20 temel ürünü esas alarak İngiltere'nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ile İstanbul'da bir zincir marketteki fiyatların karşılaştırıldığı bir araştırma paylaştı.

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İNGİLTERE’DE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 3, TÜRKİYE’DE YÜZDE 19’UNA DENK GELİYOR

Yapılan araştırmada, kıyma, kuşbaşı, tavuk kanat, tavuk baget, yumurta, süt, beyaz peynir, tereyağ, yoğurt, riviera zeytinyağı, sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı, domates, soğan, patates, karnabahar, patlıcan, konserve nohut, domates salçası ürünlerine yer verildiği araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, yapılan alışveriş İngiltere'de asgari ücretin yüzde 3'üne, Türkiye'de ise asgari ücretin yüzde 19'una denk geliyor.

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"TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR GIDA SORUNU VAR"

"Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da 3 bin 297 lira" belirten Gökce, "Peki Londra'da yaşayan bir asgari ücretli ile İstanbul'da yaşayan asgari ücretli arasındaki fark ne?" sorusuna, "Londra'da yaşayan bir asgari ücreti bu 20 ürünü maaşının sadece yüzde 3'ü ile alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli aynı ürünler için maaşının yüzde 19'unu harcamak zorunda’’ şeklinde açıkladı.

‘‘GIDA SORUNU YALNIZCA YÜKSEK ENFLASYONDAN KAYNAKLANMIYOR’’

  • Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 296 kilo kıyma alırken İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla sadece 40 kilo kıyma alabiliyor.
  • Londra'da yaşayan bir asgari ücretli maaşıyla 994 kilo tavuk kanat, 1070 yumurta, 3093 litre süt, 2896 paket makarna alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli sadece 57 kilo tavuk kanat, 425 litre süt, 871 paket makarna alabiliyor.
  • Türkiye'de çok ciddi bir gıda sorunu var. Bu sorun yalnızca yüksek enflasyondan kaynaklanmıyor. Üretim de yeterli değil. Yıllarca uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarının ağır bedelini halkımız ödüyor."

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