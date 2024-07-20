İstanbul ve Londra’nın zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından x üzerinden yaptığı paylaşımda, mutfaklarda bulunan 20 temel ürünü esas alarak İngiltere'nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ile İstanbul'da bir zincir marketteki fiyatların karşılaştırıldığı bir araştırma paylaştı.

İNGİLTERE’DE ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 3, TÜRKİYE’DE YÜZDE 19’UNA DENK GELİYOR

Yapılan araştırmada, kıyma, kuşbaşı, tavuk kanat, tavuk baget, yumurta, süt, beyaz peynir, tereyağ, yoğurt, riviera zeytinyağı, sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı, domates, soğan, patates, karnabahar, patlıcan, konserve nohut, domates salçası ürünlerine yer verildiği araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, yapılan alışveriş İngiltere'de asgari ücretin yüzde 3'üne, Türkiye'de ise asgari ücretin yüzde 19'una denk geliyor.

"TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR GIDA SORUNU VAR"

"Londra'da 2 bin 972 lira, İstanbul'da 3 bin 297 lira" belirten Gökce, "Peki Londra'da yaşayan bir asgari ücretli ile İstanbul'da yaşayan asgari ücretli arasındaki fark ne?" sorusuna, "Londra'da yaşayan bir asgari ücreti bu 20 ürünü maaşının sadece yüzde 3'ü ile alırken, İstanbul'da yaşayan bir asgari ücretli aynı ürünler için maaşının yüzde 19'unu harcamak zorunda’’ şeklinde açıkladı.

‘‘GIDA SORUNU YALNIZCA YÜKSEK ENFLASYONDAN KAYNAKLANMIYOR’’