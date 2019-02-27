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İSTANBUL - (Yeni görüntüyle) - DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI OPERASYON POLİS KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL/DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL/DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.
Görüntülerde, polis ekiplerinin balyozla duvarları kırarak ve binanın çelik kapılarını keserek içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren polis ekipleri tabandaki parkeleri söküyor. Daha sonra parkelerin altındaki kapağı açarak gizli bölmeye ulaşıyor.
Gizli bir bölmeden, burada saklananları dışarıya çıkartıyor. Operasyonda gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin kapıları kırması
-Ekiplerin bir çelik kapıyı kesmesi
-Parkeleri sökmesi
-Kapağı açması
-İçerdekilerin çıkarılması
-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar

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