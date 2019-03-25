İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentin 44 noktasında "Park et, devam et" uygulamasını hizmete aldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya bilgiye göre, İBB'nin kent genelinde devam eden ulaşım yatırımları ve otopark projeleri hız kesmeden sürüyor. İBB iştiraki İSPARK, modern ve teknolojik otoparklar ile İstanbullulara kaliteli ve güvenli otopark hizmeti veriyor. İSPARK sürücülerin toplu taşım araçları ile yolculuk yapmalarını sağlamak için "Park et, devam et (P+R)" otoparklarını da yaygınlaştırarak trafiğe nefes aldırıyor. Trafiğin yoğun olduğu kent merkezlerinde; metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve diğer ulaşım araçlarına yakın noktalarda bulunan "Park et devam et" otoparklarına yılda 3,5 milyon kişi aracını park ediyor. Sürücüler, araçlarını otoparklara bırakarak yürüme mesafesinde olan ulaşım araçlarına binerek trafik stresine girmeden kısa zamanda gidecekleri noktaya ulaşabiliyorlar. Uygulama ile her gün 100 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor. - Günde 100, yılda 35 bin kilometre araç çekiliyor

Ulaşımda alternatif sistemleri İstanbulların hizmetine sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK vasıtasıyla hayata geçirdiği bu uygulama ile günde yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu trafikten çekiliyor. Bu rakam bir yılda bu otoparkları kullanan sürücüler dikkate alındığında yaklaşık 50 bin kilometre uzunluğunda araç kuyruğunun oluşmasının da önüne geçildiğini gösteriyor. Kent genelinde yıl boyunca 3,5 milyon sürücü araçlarını "Park et, devam et" otoparklarına bırakarak trafik yoğunluğuna girmeden yollarına metro, metrobüs, Marmaray, deniz taşıtı ve toplu taşıma araçları ile devam ediyor. Kadıköy Ayrılıkçeşme otoparkına aracını bırakan sürücü Marmaray'ı kullanarak Yenikapı'ya buradan aktarma yaparak Aksaray Metrosu ile havaalanına aynı zamanda da Metrobüs ile Beylikdüzü'ne trafik stresi yaşamadan kısa zamanda ulaşabiliyor. - 2 saat ücretsiz park et, uçakla devam et İSPARK, "Park et, uçakla devam et" projesi kapsamında uçakla seyahat edecek sürücülere güvenli ve indirimli otopark hizmeti sunuyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında bulunan İSPARK "Park et, devam et" otoparklarına 24 saat süreyle aracını bırakan sürücüler 9 TL ücret ödüyor. Ayrıca yolcu beklemek ve almak için otoparka gelen sürücülere de 2 saat ücretsiz araçlarını bırakabiliyorlar. Havalimanlarına yakın mesafede bulunan Sabiha Gökçen ve Yeşilköy P+R otoparkları ile havalimanı arasında giden ve gelen yolcular ücretsiz ring servisleriyle taşınıyor.