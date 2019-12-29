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  4. İstanbul'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

İstanbul'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 06:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 UPF 93 plakalı cip, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontollü olarak ulaşımın sağlandığı TEM yolu, bariyerlerin kesilmesiyle cipin bulunduğu yerden çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar istanbul trafik kazası

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