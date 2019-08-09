HABER

İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNCESİ GIDA DENETİMİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

  İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi yaptı.

Haber-Kamera: Güven USTA-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi yaptı.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde faaliyet gösteren tatlı imalathanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramından dolayı şekerleme, çikolata ve unlu mamuller üreten yerlerde bugün Bakanlık talimatıyla 81 ilde denetim başlattık. Biz de İstanbul olarak 39 ilçemizle beraber aynı anda 700 denetçiyle birlikte denetime çıktık." dedi. İşletmelerin 5996 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre belirlenen teknik ve hijyenik şartları taşıması gerektiğini belirten Karaca, "Bunların olup olmadığına bakıp, haşere ilaçlamaları var mı, işletmenin kayıt belgesi var mı, işletmenin ruhsatları ve izin belgeleri var mı? Bunların tamamını kontrol ediyoruz. Herhangi bir şekilde hijyen yönünden sıkıntısı varsa tabi ki idari para cezası uyguluyoruz." diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince özellikle tatlı imalathanelerine yönelik yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, çalışanların ve kılık kıyafetlerinin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu
incelendi. Ekipler, ayrıca imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz için numune de aldı.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Ekiplerin araçlarla denetime gitmeleri
-Pastaneleri denetim
-İmalathaneleri denetim
-Pastane sahibi ile röp
-Karaca'nın açıklamaları
-Genel ve detaylar

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Rapordaki eksiklik, Asmin Sarya bebeği ilaçsız bıraktıRapordaki eksiklik, Asmin Sarya bebeği ilaçsız bıraktı
Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler varAfrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asırlık mezar taşları böyle temizleniyor

Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı

Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.