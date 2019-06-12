İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ 

İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Beşiktaş-Adalar,Kabataş - Eminönü - Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.
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-Arşiv
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