İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı güzergahlarda değişikliğe gidilecek.

Buna göre, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikameti Güneşli Köprü'den Küçükçekmece Fatih Caddesi'ne katılım ve Güneşli Köprü üzeri Mimar Sinan Caddesi Bağcılar'dan gelen istikamet trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Basın Ekspres Yolu'na yönlendirilecek.

