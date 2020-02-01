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İstanbul'da bir kişi barakada ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kişi barakada ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, barakada ölü bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 85/4 sokaktaki barakada bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Salih Öter (58) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öter'in cenazesi, incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yakınlarının Salih Öter'den 3 gündür haber alamadığı ve telefonuna ulaşamadığı öğrenildi.

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