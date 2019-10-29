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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONLARI: 14 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

* Yakalanan 4 şüphelilerin sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

* Yakalanan 4 şüphelilerin sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

* DEAŞ'ın belirlenen başka bir grubuna yönelik gece saatlerinde yapılan farklı bir operasyonda ise 7'si yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - İSTANBUL'da Cumhuriyet bayramı etkinlikleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Diğer operasyonda ise 7'si yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgüt üyeleri H.U, B.Ç. ve R.K'nin sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri belirlendi.
Takipteki şüphelilerin geçen hafta Sancaktepe'de çalınan 34 BNF 419 plakalı aracı sahte plaka takarak Fatih'teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacakları değerlendirilen 3 kişinin yakalanması için Ataşehir, Fatih ve Sancaktepe'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. H.U., B.Ç., R.K. ve yanlarındaki H.K yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca, çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığı, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü kaydedildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Otomobilde arama yapan polisin herhangi bir patlayıcı izine rastlamadığı öğrenildi.

BAŞKA BİR DEAŞ OPERASYONUNDA 10 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın belirlenen başka bir grubuna yönelik gece saatlerinde yapılan farklı bir operasyonda ise İ.S., C.A., E.E. ve 7'si yabancı terörist savaşçı toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14 KİŞİ EMNİYETTE SORGUDA
Her iki operasyonda yakalanan toplam 7'si yabancı uyruklu toplam 14 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Aracın ve ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı
-DEAŞ Operasyonu (arşiv)

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