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İstanbul’da emekli albayın sır ölümü: Eşinin silahıyla vurulmuş halde bulundu

01.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstinye’de bir sitede yaşayan 54 yaşındaki emekli albay, kendisi gibi emekli olan polis memuru eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu.

İstanbul’da emekli albayın sır ölümü: Eşinin silahıyla vurulmuş halde bulundu

Olay yerinde hayatını kaybeden albayın yatak odasında bir not bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki emekli Albay Mehmet Sabancı, dün sabah İstanbul’a geldi.

Sabancı, sabah saatlerinde banyoya girdi. Bir süre sonra silah sesi duyan eşi Serap Sabancı ve kayınvalidesi Selver Akar, içeri girdiklerinde albayı yerde kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

“MÜCADELE EDEMEYECEĞİM, BENİM SUÇUM”

Evde de inceleme yapan polis ekipleri, albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı değerlendirilen notta, “Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum” ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından albayın cenazesi Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

KENDİ 5 YIL, POLİS EŞİ İSE 4 YIL ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Albayın 5 yıl önce, eşi Serap Sabancı’nın ise 4 yıl önce emekliği olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulan kayınvalide Selver Akar’ın damadının psikolojik sorunu olmadığını ancak yaklaşık 15 gündür sıkıntısı olduğunu söylediği öğrenildi.

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