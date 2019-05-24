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İstanbul’da kaçak elektronik sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

İstanbul polisince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lirayı bulan kaçak elektronik sigara, bu sigaraya ait likit ve saat kordonları ele geçirildi.İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak elektronik sigara ürünlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Salı günü Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa’da bazı adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul polisince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lirayı bulan kaçak elektronik sigara, bu sigaraya ait likit ve saat kordonları ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca kaçak elektronik sigara ürünlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Salı günü Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa’da bazı adreslere operasyon düzenledi. Baskında 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollardan getirilen bin 362 adet elektronik sigara, 9 bin 755 adet sigara kağıdı ve filtresi, bin 300 adet elektronik sigara likiti, 180 çift saat kordonu, farklı marka ve değerde 20 adet saat ve daralı ağırlığı 16 kiloyu bulan kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 250 bin TL civarında olduğu kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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