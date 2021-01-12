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  4. İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 3 Gözaltı

12.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da, kaçak sigara satan depoya yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, 200 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbul’da, kaçak sigara satan depoya yönelik polis tarafından yapılan operasyonda, 200 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Biri çocuk 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe’de yaşı küçük 2 çocuğun bir işyerinde tütün satışı yaptığı bilgisini aldı. Dün öğleden sonra ilçeye bağlı Meclis Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 200 kilogram kıyılmış tütün ve 20 kilitli poşet içerisinde toplam 4 bin 500 adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. (44), B.A. (42) ve yaşı 18’den küçük Z.A. adlı küçük kız çocuğu yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin dürdüğü bildirilirken, kaçak tütün ve sigaralar polis tarafından toplandı. Öte yandan baskın sırasında tütün sarma aletinin çalışır halde olması dikkat çekti.

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