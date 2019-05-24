İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede kaçak tütün ve tütün mamulleri satanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 12 bin 482 tütün mamulü ile 16 kilo tütün, 20 saat ile 180 saat kordonu ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Eyüpsultan, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa’da önceden belirlediği işyerlerinde kaçak tütün ve tütün mamulleri satıldığını belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı çeşitli adreslere 21 Mayıs’ta eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 16 kilo tütün, 9 bin 755 sigara kağıdı ve filtresi, bin 362 elektronik sigara, bin 300 elektronik sigara likidi, 65 atomizer ile 20 saat ve 180 saat kordonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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