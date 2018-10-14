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İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ SİS ETKİLİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 07:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde kısa süreli sis etkili oldu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde kısa süreli sis etkili oldu. Yer yer etkili olan sis bulutları arasında gökdelenlerin tepelerinin gözden kaybolduğu görüldü. Sisle beraber görülen hafif yağmur da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sis
- Yağmur çisesi
- Genel ve detay görüntüler

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