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İstanbul'da kurban pazarları toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Kentin çeşitli yerlerinde kurulan kurban pazarları toplanmaya, alanlarda ise temizlik çalışmaları yapılmaya başlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kurulan kurban pazarları, bayramın dördüncü gününde toplanıyor.

Kağıthane'deki kurban satış ve kesim alanında ise büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırların tamamı toplandı. Küçükbaş kurbanlıkların da bulunduğu birçok çadır kaldırılırken, satışa devam eden bazı satıcıların gün içinde çadırları kaldıracağı öğrenildi.

Belediye ekiplerinin büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu alanları temizlediği görüldü.

Ağrı Taşlıçay'dan kurbanlık getiren Mehmet Semih Kaya, satışların son günde çok düştüğünü, zarar etmemek için kurbanlıkları aldığı fiyattan sattığını söyledi.

Kurban pazarına 305 kurbanlık getirdiğini, bunlarda 255'ini sattığını belirten Kaya, "Kalan hayvanları Ağrı'ya geri götüreceğim. Kurbanlıkları 750 lira ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlara sattım. Son gün 750 liradan 600 lira civarına düştü. İnsanlar bu sene daha çok memleketlerine gitti, oralarda kesti daha çok." diye konuştu.

Sultangazi'de kurulan kurban satış ve kesim alanında ise temizlik çalışmaları başladı. Neredeyse tamamı toplanan çadırlarda, sadece hayvanlarını satamayan çiftçiler için küçük bir bölüm ayrıldı.

Başakşehir'deki satış merkezinde de kurbanlıkların satıldığı görüldü. Kapalı sistem olan satış ve kesim merkezinin gelecek yıl da kullanılmak üzere sabit kalacağı öğrenildi.

Bayramının ilk üç günü kurban kesemeyen bazı vatandaşların, fiyatların düşmesinden dolayı son gün kurbanlık pazarlığı yaptığı görüldü.

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