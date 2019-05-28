HABER

İstanbul'da narkotik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 05:51 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok ilçede uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir süredir yapılan çalışmanın ardından Beyoğlu, Küçükçekmece, Esenler, Avcılar'ın da aralarında bulunduğu birçok ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polisinin zırhlı araçları ve eğitimli narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.

"Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak şüpheli adreslerde arama yapıldı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bazı zanlıların gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Polisten kaçak göçmen operasyonu!Polisten kaçak göçmen operasyonu!
Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya geldiEmniyet Teşkilatı iftarda bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar beyoğlu istanbul Küçükçekmece narkotik operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

İsrail, Suriye'yi vurdu

İsrail, Suriye'yi vurdu

YSK'dan AK Parti'nin talebine ret!

YSK'dan AK Parti'nin talebine ret!

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu

Polisten kaçak göçmen operasyonu!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta akraba kavgası kanlı bitti! Kan donduran olay

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.