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İstanbul’da operasyonlarda toplam 15 ton sahte alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 15 ton sahte alkol ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 15 ton sahte alkol ele geçirdi. Operasyonlarda şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 7’sinin tutuklandığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Avcılar ve Başakşehir’den son günlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 15 ton etil ve metil alkol ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında vatandaşların evinde alkol üretmesi için satılan sahte etil alkol şişelerinin de bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri özellikle evde içki yapılmak için satılan sahte etil alkolün ölümlere yol açtığına dikkat çekti.
Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 7’sinin tutuklandığı öğrenilirken, çalışmaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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