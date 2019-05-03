HABER

İSTANBUL'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

*İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz, "Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır.

*İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz,

"Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. Sadece Ramazan ayı öncesi değil, Ramazan ayı boyunca da toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilecek."

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
İstanbul'da Ramazan ayı öncesi 39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. Marketten, kasaba, fırından şekerleme dükkanına kadar bir çok işletmeye giren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dükkanlarda gıda kontrolü yaptı. İşletmelerdeki eksiklikleri tespit eden ekipler, tutanak tuttu.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde il genelinde gıda ürünleri üreten işletmelerde denetim yaptı. Üsküdar'daki denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Üsküdar'daki denetimlerde ekipler aralarında marketler, kasaplar, ve fırınların da olduğu gıda ürünü üreten çok sayıda işletmeye girdi. İşletmelerde inceleme yapan görevliler, gördükleri eksiklikleri tespit edip, tutanak tuttu.

"ÜRETİMİN TÜM AŞAMALARINI KONTROL EDİYORUZ"
Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunmasının bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ramazan ayında güvenilir gıdaların tüketime sunulması özel bir önem arz etmektedir. İlimizde gıda üreten, satan ve toplu tüketime sunan 113 binden fazla işletmenin resmi kontrolleri, İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda yetkilendirilmiş 39 İlçe Müdürlüğümüzde görevli, 754 gıda kontrol görevlisi tarafından yürütülüyor. Ramazan ayı öncesinde de ulusal düzeyde tüketime sunulmak amacıyla üretilen un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamullerin üretim yerlerinin resmi kontrollerinde, üretimde kullanılan hammaddelerden başlayarak, üretimin tüm aşamalarının ayrıntılı olarak kontrole tabi tutuyoruz. Bu kontrollerde, üretim aşaması ve özellikle depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrollerine de özel önem veriliyor" dedi.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"
Ramazan ayı öncesi kontrollerin yoğunlaştığını belirten Karaca, "Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. Sadece Ramazan ayı öncesi değil, Ramazan ayı boyunca da toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilecek. Bizim çalışmalarımızın yanında en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketici, işletmelerde gördükleri eksiklik ve ya da sıkıntıları Alo 174 gıda hattına bildirdiklerinde gerekli işlemleri yapıp 15 gün içerisinde gere dönüş yapıyoruz." diye konuştu.
İstanbul'da 39 ilçede sabah saatlerinde başlayan eş zamanlı kontrollerin sonuçları gün içerisinde Tarım Orman İstanbul İl Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Ekiplerin çıkışı
-İşyerleri girmeleri
-Denetleme yapmaları
-Tutanak tutmaları
-Ahmet Yavuz Karaca'nın açıklamaları
-Genel ve detay görüntüler

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
Yıldırımın düşme anı kameralara yansıdıYıldırımın düşme anı kameralara yansıdı
Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"Gazi Üniversitesinde "5. Tralli Travma Rallisi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı'na soruşturma!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

Metina bölgesine operasyon!

Metina bölgesine operasyon!

Antalya'da 'tuta' alarmı! 10 yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama...

Kabusları geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.