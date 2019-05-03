İSTANBUL'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA DENETİMİ

*İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz,

"Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. Sadece Ramazan ayı öncesi değil, Ramazan ayı boyunca da toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilecek."

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

İstanbul'da Ramazan ayı öncesi 39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. Marketten, kasaba, fırından şekerleme dükkanına kadar bir çok işletmeye giren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dükkanlarda gıda kontrolü yaptı. İşletmelerdeki eksiklikleri tespit eden ekipler, tutanak tuttu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde il genelinde gıda ürünleri üreten işletmelerde denetim yaptı. Üsküdar'daki denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Üsküdar'daki denetimlerde ekipler aralarında marketler, kasaplar, ve fırınların da olduğu gıda ürünü üreten çok sayıda işletmeye girdi. İşletmelerde inceleme yapan görevliler, gördükleri eksiklikleri tespit edip, tutanak tuttu.