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İstanbul'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Pendik ve Tuzla'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Pendik ve Tuzla'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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