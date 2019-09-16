İstanbul'da sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında, çok miktarda sahte içki ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir sanayi sitesinde ve Fatih'te metruk binalarda sahte içki üreten, matbaalarda sahte TAPDK bandrolleri ve içki şişesi etiketi yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sahte içkileri restoranlar üzerinden piyasaya dağıtan şüpheliler polisin belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda yakalandı.

Emirhan Ü. (23), İsmail S. (26), Ali K. (42) ile Özbekistan uyruklu Gulsorakhon A. (42) ve Kırgızistan uyruklu Gukhekhra I (40) yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 750 satışa hazır içki şişesi, 5 ton metil alkol, 159 bin sahte TAPDK ve yabancı menşeli bandrol, 235 bin çeşitli markalara ait içki şişesi etiketi, 9 bin boş içki şişesi, 312 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan Ü, Gulsorakhon A. ve Gukhekhra I. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İsmail S. ve Ali K. tutuklandı.

