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İstanbul'da sandık görevlileri yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 07:55 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak.

İstanbul'da sandık görevlileri yemin etti

Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul,(DHA) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tammalayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da sandık görevlileri yemin ettiİstanbul'da sandık görevlileri yemin ettiİstanbul'da sandık görevlileri yemin ettiİstanbul'da sandık görevlileri yemin etti

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