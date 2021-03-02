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İstanbul’da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

02.03.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da tefecilik, gasp ve tehdit suçlarına karıştıkları gerekçesi ile gözaltına organize suç örgütü üyesi 14 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren ‘Muşlu Uçkanlar’ adlı bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti.

İstanbul’da tefecilik, gasp ve tehdit suçlarına karıştıkları gerekçesi ile gözaltına organize suç örgütü üyesi 14 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren ‘Muşlu Uçkanlar’ adlı bir suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. ‘Tefecilik’, ‘yağma’, ‘gasp’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarını işleyen, E.U. elebaşılığında kurulan ve yöneticiliğini A.D. ile S.Ö.nin yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne mensup 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çete üyeleri emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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