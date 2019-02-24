İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu'nda hareket halindeki iki otomobil, Ekşioğlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İki araç, çarpışmanın etkisiyle savrulurken yolda yürümekte olan Sönmez A'ya çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sönmez A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza haberini alan Sönmez A'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

