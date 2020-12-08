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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon

08.12.2020 06:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon

Uyuşturucu satıcılarına İstanbul’da göz açtırılmıyor, aylar süren teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.13 adrese özel harekat polisleriyle birlikte girildiİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin altı aylık teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 13 adrese narkotik ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına İstanbul’da göz açtırılmıyor, aylar süren teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
13 adrese özel harekat polisleriyle birlikte girildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin altı aylık teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 13 adrese narkotik ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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