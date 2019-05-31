İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "50 bin gencimize, yılda yarı zamanlı çalışma imkanı vereceğiz. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapacağız. Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz. Çalışmak isteyenleri de İstanbul'da biz belirleyeceğiz. Bomba bir proje, İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız." dedi.

Binali Yıldırım İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda İstanbul'a yönelik projelerini paylaştı.

Projeleri, "Ailelerimiz için", "Gençlerimiz için" ve "İstanbul İstihdam Paketi" şeklinde 3 ana başlıkta özetleyen Yıldırım, aileler için yapacaklarını şöyle sıraladı:

"Vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ'ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği 1,5 milyar lira ana para, 500 milyon lirası de faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar lira borcu var. Biz vatandaş ile 'Sosyal Barış' adı altında yeni bir sayfa açacağız. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon lirayı silmiş olacağız. Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul genelinde doğal gaza yüzde 10 indirim yapacağız. Dar gelirli ailelere elektrik ve doğal gaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 lira, doğal gazda 50 liralık destek sağlayacağız. Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve doğal gaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını artırmış olacağız."