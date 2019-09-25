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İstanbul’da yağmur etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.Meteoroloji tarafından bugün sabah saatlerinde kent genelinde yağmur uyarısı yapılmıştı.

Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.
Meteoroloji tarafından bugün sabah saatlerinde kent genelinde yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Beylikdüzü ve çevresinde yer yer sağanak ve yer yer hafif şekilde yağış görüldü. Sokakta bulunan vatandaşların şemsiye ile önlem aldıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki çantalar ile kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle trafikte ise aksama olmadı.

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