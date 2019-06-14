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İstanbul’da Yaşayan Türkistanlılar istikrardan yana

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İstanbul’da Avrasya Türk Dernekler Federasyonu’nun öncülüğünde Türk dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.Başkan Dündar, Zeytinburnu’ndaki Türkistan Elleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde Türk soylu dernek ve vakıfların kanaat önderleriyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

İstanbul’da Yaşayan Türkistanlılar istikrardan yana

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İstanbul’da Avrasya Türk Dernekler Federasyonu’nun öncülüğünde Türk dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.
Başkan Dündar, Zeytinburnu’ndaki Türkistan Elleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde Türk soylu dernek ve vakıfların kanaat önderleriyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Osmanlı’nın kurulduğu yer olan Osmangazi’den Başkan Mustafa Dündar’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Türkistanlılar, bekâ meselesini sorununu en iyi kendilerinin bildiklerini, bu yüzden sığınacakları son liman olan Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne büyük önem verdiklerini belirtti. Kendilerine AK Parti hükümeti döneminde sahip çıkıldığını ifade eden Türkmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkir olduklarını söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Bizler, Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’da görev yapıyoruz. Balkanlar’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya kadar ilişkilerimiz var. Bu bölgelerde kardeş belediyelerimiz var. Onlara destek olup, sıkıntıların çözülmesine yardımcı oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde büyüyen Türkiye, ülkelerinde sıkıntılar yaşayan Türkistanlı soydaşlarımıza ana kucağı gibi kucağını açtı. Bağlarımızın güçlü olması için Türkiye’nin istikrarlı ve güçlü olması lazım. Kendi aramızdaki birlik ve bütünlüğü sağladığımız takdirde güçlü oluruz. İçimize fitne sokulmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak, gücümüzle, dik duruşumuzla gönül coğrafyasına, ümmete güven veriyoruz” dedi.
Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak inşa ettikleri Uluslararası Murad Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 58 ülkeden öğrencilere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, İslâm dünyasının geleceğinin temellerinin Osmangazi’de atıldığına dikkat çekti.

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