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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 23:29 | Son Güncelleme

39 ilçede helikopter destekli uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-9" uygulaması 22.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Huzur asayiş Uygulama

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