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İSTANBUL'DA YENİ YILIN İLK  'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 21:46 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi yapıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının ilk denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.

Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarından Taksim Meydanı ve Kadıköy'de de ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı, uzman polis köpeği 'Wisha' da katıldı. Saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerin gece yarısına kadar süreceği açıklandı.

Görüntü Dökümü:
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(TAKSİM MEYDANI)
-Ekiplerden görüntü
-Araçların durdurulması
-Kişilerin ve araçların aranması
-Polis köpeği
-Genel ve detaylar
(KADIKÖY)
-Arama noktası
-Araçların durdurulması
-Genel ve detaylar

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