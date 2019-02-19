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İstanbul'da yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

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boğaz istanbul sis

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