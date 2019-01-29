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İstanbul'daki bombalı saldırının şüphelisi Van'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Şişli ilçesinde 2005'de Mehmetçik Vakfına ait akaryakıt istasyonuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden biri, Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2005'de Mehmetçik Vakfına ait akaryakıt istasyonuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden birinin, Van'da bir iş yerine girdiği sırada yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2005'de İstanbul'un Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Maslak'ta faaliyet gösteren Mehmetçik Vakfına ait akaryakıt istasyonuna yönelik 34 plakalı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelilerinden V.D'nin, 4,5 yıl tutukluğunun ardından denetimli serbest kapsamında serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Şüphelinin 2012'de "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik Asayiş Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerimizce şüpheli V.D. hakkında yapılan kapsamlı çalışma neticesinde 26 Ocak'ta İpekyolu ilçesindeki bir iş yerine girdiğinin görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir."

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