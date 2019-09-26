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İstanbul'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 23:52 | Son Güncelleme

Depremin ardından bazı vatandaşlar parklarda bekliyor

İSTANBUL (AA) - Depremin ardından çok sayıda İstanbullu park ve bahçelerde beklemeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler'de bazı vatandaşlar ilçedeki Milli Egemenlik Parkı'nda vakit geçiriyor. Vatandaşların bazıları parkta çadır kurarken, bazıları ise evlerinden getirdiği halıları sererek oturuyor.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise parka kurdukları stantta vatandaşlara çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Parkta bekleyen üniversite öğrencileri de geceyi geçirmek için alana çadır kurdu. Öğrencilerden Bahar Küçük, deprem sırasında okulda bulunduklarını belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Aynı okulda okuduklarını ve ev arkadaşı olduklarını anlatan Küçük, eski bir binanın 6. katında kaldıklarını, bu nedenle tedirgin olduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler deprem Milli Egemenlik Parkı

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