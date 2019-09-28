HABER

İstanbul'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 02:34 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle az sayıda İstanbullu bu geceyi de dışarda geçiriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmekten endişe eden az sayıda kent sakininin park ve sahildeki bekleyişi bu gece de sürüyor.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı İstanbullular, bu geceyi de parklarda ve sahilde geçirmeyi tercih etti.

Güngören'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelenlerin bir kısmı gecenin ilerleyen saatlerinde evlerinin yolunu tuttu ancak bazılarının geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirdikleri görüldü.

Bakırköy sahilde ailesiyle çadırda kalan Esma Ölçer, "Korktuğumuz için dünden beridir dışarıda kalıyoruz. Endişemiz henüz bitmedi. Bu geceyi de sahilde, çadırda geçirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Zeytinburnu sahilde kurdukları çadırda kalan İrem Taşpınar ise "Deprem korkumuz geçmedi. Geçecek gibi de görünmüyor. Dün arabada kalmıştık, bu gece de çadırda kalmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Geceyi dışarda geçirmeyi tercih eden az sayıda vatandaş nedeniyle polisin çevrede güvenlik nöbeti sürüyor.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Silivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyorSilivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyor
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem istanbul

En Çok Okunan Haberler

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

'İlişkiye girmiyorum çünkü...'

'İlişkiye girmiyorum çünkü...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeye devam etti

İstanbul depremi sonrası geceyi yine dışarıda geçirdiler

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

İki terörist etkisiz hale getirildi!

İki terörist etkisiz hale getirildi!

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.