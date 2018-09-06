İstanbul'daki helikopter kazası

İSTANBUL (AA) - Otokar, şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver'in vefatına ilişkin, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ailesine, çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Otokar'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan helikopter kazası sonrası Ünver'in, tedavi altına alındığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ailesine, çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

