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İstanbul'daki kara bulutlar köprüden fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kara bulutlar gökyüzünü kapladı.

İstanbul'daki kara bulutlar köprüden fotoğraflandı

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Anadolu Yakası'nda yer yer dolu bırakan bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Avrupa Yakası'ndaki kara bulutlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden fotoğraflandı.

(FOTOĞRAFLI)

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