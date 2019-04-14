İstanbul'daki kara bulutlar köprüden fotoğraflandı

\u0130STANBUL,(DHA)- \u0130STANBUL'da kara bulutlar g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc kaplad\u0131. Anadolu Yakas\u0131'nda yer yer dolu b\u0131rakan bulutlar, g\u00fcnd\u00fcz\u00fc adeta geceye \u00e7evirdi. Avrupa Yakas\u0131'ndaki kara bulutlar 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nden foto\u011frafland\u0131.\n(FOTO\u011eRAFLI)PARTNER"Y\u0131rtmac\u0131m\u0131n sorulmas\u0131 beni utand\u0131rd\u0131"(\u00d6zel) Bursa\u2019da heyelan bir mahalleyi sokakta b\u0131rakt\u0131(\u00d6zel) D\u00fcnyan\u0131n en dar sokaklar\u0131ndan biri: "Cin aral\u0131\u011f\u0131"
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