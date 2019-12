İstanbul'daki Suriye radyosu sustu: Yayıncılar sürgünde

Radyo Alwan'ın eski sosyal medya muhabiri Rahaf, bana artık anne olma hayalinden vazgeçtiğini söylediğinde ne olup bittiğini anlamaya başlıyorum. İstanbul'da şık ve sade bir şekilde döşenmiş otel odamda karşılıklı oturuyoruz. Güneş batmak üzere, masa lambası yüzümüze hastalıklı, sarı bir ışık vuruyor. Oda boş ve ruhsuz bir his veriyor.

"Bakın ev dediğiniz yerde…" diye anlatmayı sürdürüyor çekinerek, sanki bu garip kelimenin tadını çözmek istercesine, "böylesi bir yerde kendinizi güvende hissedersiniz. Ben Suriye'de güvende hissetmiyorum artık."

Ancak Sami, Türkiye'yi de artık evi olarak görmüyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin denetimindeki bölgelere düzenlediği operasyonlar zaten darmaduman bir haldeki Suriye savaşını daha da karmaşıklaştırmakla kalmadı. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki yaşamlarını da daha güç bir hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi giderek sertleşti. Sami, bunun Türkiye'nin bazı kesimlerinde görülen ırkçılığı meşrulaştırdığını düşünüyor.

'Suriye öldü'

Benimle buluşmak için buraya gelirken, metroda güvenlik görevlileri Sami'yi durdurmuş ve kimliğini görmek istemişler. Suriyeli olduğunu anlayınca, bir güvenlik görevlisi, "Suriye mi? Suriye öldü" demiş.

Sami artık kamuya açık yerlerde Arapça konuşmamayı alışkanlık haline getirmiş. Mesajlarını da sadece İngilizce yolluyor.

Tüm Radyo Alwan ekibi gibi o da her yıl yenilenmesi gereken turist vizesiyle Türkiye'de yaşamını sürdürüyor ve vizesinin her an iptali söz konusu olabilir. Hayali, sığınmacı olarak Kanada'ya yerleşmek.