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İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme nereden yapılır, ücreti ne kadar?

15.12.2023 12:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da birçok farklı ulaşım aracı mevcuttur. Metro, vapur, tramvay, metrobüs, dolmuş, minibüs gibi çok sayıda ulaşım aracının aktif olarak hizmet verdiği şehirde, bir bölgeden başka bir yere gitmek için elektronik kart olarak da bilinen İstanbulkart kullanılır. Bu kart özellikle öğrenci ve öğretmenlere birçok farklı avantaj sağlar. Bu avantajlardan yararlanmaya devam etmek için vizeleme işlemlerinin yapılması gerekir. Peki, İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır?

İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme nereden yapılır, ücreti ne kadar?

İstanbulkart, toplu taşıma araçlarında yaygın olarak kullanılan bir ulaşım kartı olarak karşımıza çıkar. Birçok kişiye büyük fayda sağlayan bu kartın her sene düzenli olarak vizelenmesi gerekir. İstanbulkart vizeleme işlemleri sayesinde bireyler kartın sunduğu avantajlardan yararlanmaya devam eder. Bu avantajlar arasında en önemlisi ise ulaşımda geçerli olan tarifelerden indirimli bir şekilde faydalanmaktır.

İstanbulkart vizeleme nedir?

İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Belbim aracılığı ile üretilmiş olan, temassız özelliğiyle öne çıkan ve toplu taşıma araçlarında kullanılan bir ulaşım kartıdır. Bu kartın kullanıcılarına birçok farklı yararı vardır. Özellikle öğretmen ve öğrenciler bu kart sayesinde ulaşım araçlarını indirimli bir şekilde kullanır. Bu indirimlerin devam edebilmesi için İstanbulkart vizeletme işlemlerinin yapılması gerekir. Vizeleme olarak tabir edilen bu işlem, kartların yılda 1 defaya mahsus güncellenmesi manasını taşır. Yani her yıl sonunda bu elektronik kartların güncellenmesi önemlidir.

Eğer zamanında İstanbulkart vizeleme işlemi yapılmazsa, ulaşım araçlarında kartı kullanan bireyler indirimli tarife yerine tam tarife üzerinden ödeme yapmak zorunda kalır. Bu yüzden güncelleme işlemlerinin sene bitmeden yapılması oldukça önemlidir.

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İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır?

İstanbulkart vizeleme 2024 işlemlerinin zamanında yapılması, indirimlerden kesintisiz bir şekilde yararlanmak açısından büyük önem taşır. Bu kartın en büyük faydalarından biri öğrencilere öğrenci indirimi, öğretmenlere ise mesleklerinden kaynaklı indirim olmasıdır. Yeni seneye girmeden en az 1 ay öncesinden İstanbulkart öğrenci vizeleme işlemlerinin yapılması çok önemlidir. Vizeleme denilen işlem, kartın güncellenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncelleme yapılmadığında ve kart yeni senede kullanıldığında bakiyeden tam tarife olarak ödeme alınır. İstanbulkart vizeleme online yapılabileceği gibi bazı noktalarda yer alan biletmatiklerden de kolaylıkla yapılabilir. Online olarak yapılacak işlemlerde İstanbulkart mobil uygulamasına ihtiyaç duyulur. Bu uygulamayı akıllı cep telefonlarınıza indirmeniz gerekir. Ardından ise İstanbulkart mobil vizeleme işlemi için takip etmeniz gereken adımlar şöyledir:

  • Öncelikle İstanbulkart mobil uygulamasının cihaza yüklenmesi gerekir. Ardından uygulama açılarak "kart ekle" seçeneğine tıklanmalı ve kartın üzerinde yazan numara girilmelidir.
  • Karşınıza çıkacak ekranda vizeleme işlemi için bir bölüm açılacaktır. Bu bölüme tıklamanız gerekir.
  • Ardından bu işlem için sizden vizeleme ücreti istenecektir. Onayla butonuna tıkladıktan sonra güncelleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşir.

İstanbulkart vizeleme nereden yapılır?

İstanbulkart’tan toplu ulaşımlarda indirimli bir şekilde yararlanmak için yeni yıla girmeden İstanbulkart güncelleme işlemlerinin yapılması gerekir. Bu işlemler özellikle öğrenci ve öğretmenler için ayrı bir öneme sahiptir. Vizeleme işlemleri için birden fazla yöntem bulunur. Bu yöntemlerden birini seçerek, kısa süre içerisinde güncelleme işlemleri yapılabilir. İstanbulkart öğrenci vizeleme 2024 işlemlerinin yapılabileceği kanallar genel olarak şunlardır:

  • İstanbulkart mobil uygulamasını akıllı telefonlara indirerek, uygulama içerisinden vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • İstanbulkart'ın resmî web sitesine giriş yapılarak güncelleme işleminin yapılması
  • Birçok noktada hizmet veren biletmatiklerden vizeleme yapılması

İstanbulkart vizeleme ücreti ne kadar?

İstanbulkart'ın sunduğu avantajlardan faydalanmaya devam edilebilmesi için vizeleme yani güncelleme işlemlerinin vaktinde yapılması önemlidir. Bu güncelleme işlemini yapmak için belirli bir ücret ödenmesi gerekir. İstanbulkart vizeleme ücreti güncel olarak 20 TL şeklindedir. Güncelleme işlemi esnasında kart içerisinde en az bu tutar kadar para olması gerekir. Bu işlemin geçerlilik süresi 1 senedir. Her sene bitiminde vizeleme işleminin yapılması, avantajlardan yararlanmanın devam etmesi açısından büyük önem taşır.

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