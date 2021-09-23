İstanbullu yağmura hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

KİMİLERİ SAÇAK ALTINA SIĞINDI KİMİLERİ DURAĞA KOŞTU

Yağışın etkili olmasıyla birlikte vatandaşların kimi saçak altlarına sığınırken kimisi ise en yakın otobüs durağına koştu. Sağanak yağışların etkisiyle birlikte D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araç sürücüleri yoğun trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

YAĞIŞLAR GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ise yağışların gün boyu etkili olacağı belirtirken sıcaklıkların normallerinde seyredeceği bildirildi.

İHA

