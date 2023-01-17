İstanbullular dikkat! AKOM’dan fırtına uyarısı: Yarın geceye kadar sürecek

AKOM'dan İstanbul için lodos uyarısı geldi. Şiddetli fırtınanın yarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Marmara bölgesi, bu sabahtan itibaren güney batı yönlü lodos rüzgarının etkisi altına girdi. Sabah 09.00'dan itibaren Lodosun İstanbul'da fırtına etkisinde olması ve yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul genelinde saatte 40 ile 70 km hıza çıkacak fırtınanın, Eyüp, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km hıza çıkabileceği değerlendiriliyor. AKOM tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki iki gün boyunca etkisini sürdürecek lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi" denildi.

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Bu sabah etkisini göstermeye başlayan lodos ilk olarak deniz ulaşımını engelledi. Bostancı-Moda-Kadiköy-Kabataş hattı seferileri Moda iskelesine uğrayamadan gerçekleştirildi. Şehir Hatlarının, Kınalıada - Burgazada-Heybeliada-Büyükada seferleri elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Aynı şekilde Avcılar-Bakırköy-Yenikapi- Kadıköy, Beşiktaş-Adalar seferleri de lodos sebebiyle yapılamıyor. Sefer durumları Şehir Hatlarının sosyal medya hesaplarından anlık olarak duyurulacak.

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkili olmaya başladı. İDO ve Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferini iptal etti.

İptal edilen İDO seferi şöyle:

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 12.00)

İptal edilen Şehir Hatları seferleri ise şöyle:

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması)

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

DHA-İHA